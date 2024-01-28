SHITPOST Sunday!
Here ya go, stubborn as a jackass Freeloaders.
TO MAKE THIS POST EXTRA SHITTY, I’M TYPING IN ALL FUCKING CAPS AND WRITING LIKE I’VE HAD FIVE LOBOTOMIES.
ALSO, I’M GONNA INSERT THE ABOVE UGLY-ASS BUTTON ≈1,000 TIMES.
OK, DUH…
1. REUTERS
DER WE REUTERS, ONE OF MOST TRUSTED NEWS SOURCES IN THE WORLD DUH LET’S MAKE A VENN THINGY WITH FOUR MEANINGLESS GENERIC
POSITIVE WORDS THAT BARELY INTERSECTS WITH “OUR VALUES” WHICH SHOWS HOW FUCKING STUPID WE ARE WHERE’S THE “STUPID” CIRCLE
2. IKEA
I-CON-ICK! ANOTHER MEANINGLESS WORD WHAT’S “ICONIC” FOOD DER
MY PIERCED BRAIN DOESN’T UN-DER-STAND WHAT DA FUK A BLUE WHALE BALANCING A BOWL OF MEAT BALLZ A HOTDOG SURFBOARD
ANOTHER LO-BOT-TOE-ME PLEAZ DUH
3. PUCCINO’S
CUPS ON HER HED TRY RAMMING A KNITTING NEEDLE THROUGH YOUR
FRONTAL LOBE SWEETIEEEEEE THAT’S BONKERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4. LIFT CHAIRS
WHERE HE LEGZ DER…